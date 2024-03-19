«إعلام العريش» يكرم 10 موظفات احتفالا بيوم المرأة المصرية

نظم مركز إعلام العريش، ندوة عن المرأة السيناوية ودورها في تنمية المجتمع ومساندة الدولة، حاضر فيها الدكتور رائد عبد الناصر الأستاذ المساعد بجامعة العريش، ورئيس مجلس إدارة مركز شباب العريش، وذلك بقاعة المؤتمرات بمجمع إعلام العريش، حضرها جمهور من جميع الجهات، ونجوى إبراهيم أخصائية الإعلام.

دور كبير للمرأة السيناوية في مساعدة الدولة

وقال «عبد الناصر»، إن المرأة نصف المجتمع، والمرأة السيناوية لها دور كبير في رعاية أسرتها ومساعدتها للدولة، فهي قادرة على الإنتاج من خلال المشروعات الصغيرة أو المشاركة في الاستحقاقات الدستورية.

كما تطرق إلى أمثلة لعدد من السيدات على مستوى المحافظة، خاصة مدينة العريش ممن خضن مجال العمل الاجتماعي والسياسي، وتقلدن مناصب تنفيذية أو تواجدن في مجلسي النواب والشيوخ.

تكريم 10 سيدات عاملات

وفي نهاية الندوة، تم تكريم 10 موظفات متميزات في العمل بالمصالح الحكومية المختلفة، وتم اختيارهن بناء على ترشيحات من وكلاء الوزارة ومديري العموم وهن:

- أمنية عزمي سليمان بمجلس مدينة العريش.

- سهير سالم نعمان الشلبي بمديرية التربية والتعليم.

- حنان غريب محمد بمديرية الزراعة.

- وفاء سليمان مصطفى بمديرية الشباب والرياضة.

- عبير علي الدين محمد بالتضامن الاجتماعي.

- أحلام محمود إسماعيل بمديرية التموين.

- ماجدة حامد شاكر بمديرية العمل.

- فاطمة عباس الصادق بمديرية الطرق والنقل.

- أمل فؤاد عبد الحميد مديرية الصحة.

- رانيا متولي زاهر بالهلال الأحمر.