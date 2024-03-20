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دراما المتحدة

السيدة انتصار السيسي تهنئ المصريين بذكرى انتصار العاشر من رمضان: ملحمة وطنية

كتب:

حسن سمير
10:22 ص | الأربعاء 20 مارس 2024
السيدة انتصار السيسي

السيدة انتصار السيسي

هنأت السيدة انتصار السيسي، الشعب المصري بمناسبة الذكرى الـ51 لانتصارات العاشر من رمضان المجيدة.

وقالت السيدة انتصار السيسي عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك: «نحتفل اليوم بذكرى انتصار العاشر من رمضان، الذي يمثل علامة فارقة في تاريخ مصر الحديث».

وتابعت السيدة انتصار السيسي: «قدّمت قواتنا المسلحة في هذا اليوم المبارك، ملحمة عسكرية ووطنية عظيمة تفتخر بها الأجيال، وكانت وما زالت مصدر فخر للأمة العربية بأكملها، عاشت مصر وطنا عزيزا كريما، وكل عام وأنتم بخير».

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