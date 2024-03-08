السيدة انتصار السيسي تشهد احتفالية «المرأة المصرية.. أيقونة النجاح»

شهدت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية احتفالية «المرأة المصرية.. أيقونة النجاح»، حيث كرمت عددًا من السيدات الملهمات والمتفوقات في المجالات المختلفة، كما كرمت عددًا من الحائزات على المراكز الأولى في الألعاب الرياضية المختلفة.

وكانت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، عبرت عن بالغ تقديرها للمرأة المصرية، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وقالت: «أعبِّر عن بالغ تقديري للمرأة المصرية، التي تُعد مصدر إلهامٍ ورمزًا للتميز والعطاء».

وأضافت قرينة الرئيس: «وأؤكد على التزامنا بالعمل جنبًا إلى جنب مع كل امرأة مصرية، من أجل بناء مستقبل مشرق يُعلي من شأن المرأة ويحتفي بإسهاماتها القيمة في كل المجالات».

وأكملت: «إن مسيرة تمكين المرأة هي مسيرة الأمة بأكملها نحو النمو والتطور».