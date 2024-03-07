من هي زينب محمود؟.. كرمتها السيدة انتصار السيسي في احتفالية المرأة المصرية

هنأ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، زينب محمود سليمان ابنة قرية ميت المخلص مركز زفتى، بعد تكريمها من السيدة انتصار السيسي، في احتفالية «المرأة المصرية.. أيقونة النجاح»، ضمن عدد من السيدات الملهمات والمتفوقات في المجالات المختلفة.

زينب محمود سليمان والشهيرة بزينب هواش، كُرمت مع عدد من السيدات من قبل السيدة انتصار السيسي، وذلك لأنها أسست جمعية خيرية «روضات الجنة» ومشغلًا خيريًا أيضًا لتدريب وتشغيل الفتيات بالشراكة مع محافظة الغربية، وقدمت العديد من المساعدات الاجتماعية والقوافل العلاجية إضافة إلى كفالة وزواج الأيتام، بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني كافة.

تكريم «زينب» عامين متتالين

وسبق وكرم «رحمي»، «زينب» لمدة عامين متتالين كأم مثالية في محافظة الغربية، تقديرًا لدورها الرائد في العمل الخيري و«حياة كريمة».

الأم المصرية رمز العطاء

وأشاد محافظ الغربية بقصة كفاحها المليئة بالعطاء، التي تعد نموذجًا ملهمًا لكل أم مصرية لا تعرف اليأس أو الاستسلام، مؤكدًا أنّ الأم المصرية هي رمز العطاء، وأنّ هناك العديد من النماذج اللاتي شكلت حافزًا لغيرها وضربت مثلًا في مواجهة الصعاب.