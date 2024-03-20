بريطانيا: نمارس ضغوطًا على إسرائيل للسماح بفتح المعابر وتدفق المساعدات لغزة

قال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، إن بلاده تواصل الضغط على إسرائيل للسماح بفتح المزيد من المعابر ولفترة أطول، واستعادة الرعاية الصحية والمياه والصرف الصحي في قطاع غزة.

1.1 مليون شخص يعانون من نقص كارثي في الغذاء

ونقلت صحيفة «الجارديان» البريطانية بيان الخارجية، الذي أكدت فيه المملكة المتحدة أنها قدمت الغذاء لـ 275 ألف شخص وأن أكثر من 2000 طن من المساعدات الغذائية التي مولتها المملكة المتحدة عبرت الحدود وقام برنامج الأغذية العالمي بتوزيعها.

ولفتت الخارجية في بيانها إلى أن هناك 1.1 مليون شخص يعانون من نقص كارثي في الغذاء، حيث ذكر تقرير مدعوم من الأمم المتحدة أن المجاعة وشيكة في شمال غزة.

ضرورة تدفق المساعدات إلى غزة لإنهاء المعاناة

وشدد كاميرون، على أهمية المحافظة على تدفق المساعدات إلى غزة لإنهاء المعاناة، ولهذا السبب فإن تسليم المساعدات الأخيرة من قبل برنامج الأغذية العالمي أمر بالغ الأهمية، لافتًا إلى أن تقرير اللجنة الدولية يحذر من مجاعة وشيكة.

وأضاف أننا بحاجة إلى وصول المساعدات الإنسانية بشكل مستدام عن طريق البر حتى نتمكن من إدخال المزيد من المساعدات، مشيرا إلى مواصلة الضغط على إسرائيل للسماح بذلك.