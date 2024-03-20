«الصحة» تنظم قافلة طبية في مركز أبو كبير بالشرقية.. كشفت على 2479 مريضا

نفذت مديرية الصحة بمحافظة الشرقية القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية الحصوة بمركز أبوكبير بمحافظة الشرقية، التي استمرت لمدة يومين، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة داخل القافلة واتباع أساليب مكافحة العدوى، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

القافلة الطبية وقعت الكشف الطبي المجاني على 2479 مريضا

وأصدرت مديرية الصحة بيانا أوضحت خلاله، أن القافلة الطبية اشتملت على عدد 11 عيادة، بها 10 تخصصات طبية وهم «الباطنة، الجراحة العامة، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية، تنظيم أسرة، الأنف والأذن والحنجرة، الرمد، الأسنان»، حيث تم تخصيص 2 عيادة للأطفال، لخدمة أهالي القرية، والأماكن المحيطة بها، كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط.

وأوضحت المديرية أن القافلة الطبية وقعت الكشف الطبي المجاني على 2479 مريضا من أهالي القرية، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل 12 حالة مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي المنطقة، وندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها.