«الصحة» تكشف طبيعة الدور المنتشر بين الأطفال الآن.. متى سينتهي؟

كشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، حسام عبدالغفار، عن طبيعة الدور المنتشر بين المواطنين في الفترة الحالية، موضحا أنه ليس فيروسا جديدا، لكنه خليط من الفيروسات التنفسية المختلفة.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الأطفال وكبار السن أكثر عرضة بالدور المنتشر في التوقيت الحالي، للقلة مناعتهم، موضحا أن الفترة الحالية تشهد تقلبات جوية حادة وهناك فترة حدث فيها منخفض جوي بعد ارتفاع درجة الحرارة بشكل ملحوظ، وكل هذه التغيرات تعمل على نشاط الفيروسات التنفسية.

ماهو الدور المنتشر بين الأطفال الفترة الحالية؟

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة إلى أن الأعراض التي جرى تسجيلها خلال الفترة الحالية هي أعراض بسيطة ولا خوف منها، وتشمل ارتفاع درجة الحرارة والإسهال والرشح والعطس وهي أعراض الفيروسات التنفسية.

وأوضح أنه من الممكن الإصابة بأكثر من فيروس تنفسي معا، لافتا إلى أن أعراض الإصابة عند الأطفال تكون ارتفاع درجة الحرارة والنزلات المعوية قد تكون بسيطة لدى البعض وقد تكون حادة، وفي هذه الحالة يجرى الحصول على العلاج بواسطة الطبيب المشرف على الحالة والراحة التامة.

ما موعد انتهاء الدور المنتشر وأعراضه؟

وأضاف المتحدث أن حدة الفيروسات التنفسية ستختفي مع نهاية الشهر الجاري، ومع استقرار درجات الحرارة تستقر الحدة، وعلى المواطنين ضرورة الحذر قدر الإمكان، واتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة، مثل ارتداء الكمامات والحرص على التباعد الإجتماعي، والبعد عن الازدحام.