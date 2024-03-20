مراسل القاهرة الإخبارية من رفح الفلسطينية: سقوط 100 شهيد خلال 24 ساعة في غزة

قال بشير جبر، مراسل القاهرة الإخبارية من رفح الفلسطينية، إنّ أكثر من 100 شهيد وأكثر من 162 مصابا جراء 10 جرائم حرب ارتكبتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضاف جبر خلال رسالة على الهواء، أنّ آخر جرائم الحرب ارتكبت في المنطقة الشرقية من مدينة رفح الفلسطينية، حيث باغتت الطائرات الحربية الإسرائيلية منزلا بالصواريخ ما أدى إلى تدميره فوق رؤوس من فيه، وتدمير المنازل المحيطة به، وارتقاء 4 شهداء على الفور (طفلان ورجل وسيدة)، إضافة إلى مجموعة من الإصابات والمفقودين.

وتابع أنّ الطواقم الإغاثية وسيارات الإسعاف والمواطنين يبذلون جهودا لإنقاذ أرواح المفقودين أسفل المنزل المدمر، موضحا أنّ القصف يأتي إلى جانب المحاصرة الطويلة لمجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، ما أدى إلى ارتفاع أعداد كبيرة من الشهداء والمصابين.