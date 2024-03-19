«القاهرة الإخبارية»: رفح الفلسطينية تشهد حركة نشطة للطيران الحربي الإسرائيلي

قال بشير جبر، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من رفح الفلسطينية، إنّ الطائرات الحربية الإسرائيلية لا تتوقف عن شن غاراتها بمناطق واسعة بقطاع غزة، إذ استهدفت الغارات منذ قليل المنطقة الغربية لغزة.

استهداف المنازل بمنطقة الميناء ومخيم الشاطئ للاجئين

وأضاف في برنامج «جولة المراسلين» المُذاع على شاشة «القاهرة الإخبارية» مع الإعلامي حساني بشير، أنه جرى استهداف عددا من المنازل والطرقات والمباني في منطقة الميناء ومخيم الشاطئ للاجئين، مشيرا إلى أنّ هذه المنطقة تقع خلف مستشفى الشفاء، الذي لا زال هو الآخر محاصرا بالآليات العسكرية الإسرائيلية، التي تطلق القذائف والرصاص باتجاه أبنية المستشفى.

وأشار إلى أنّ هناك أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى الذين سقطوا في باحات المستشفى، ولا تستطيع طواقم الإسعاف ولا الأطباء من الوصول إلى الباحات لانتشال الشهداء نظرا لكثافة النيران من الطائرات والدبابات العسكرية الإسرائيلية التي تحاصر المستشفى، إضافة إلى الغارات الجوية المستمرة التي تستهدف مناطق حي النصر وحي الشيخ رضوان ومنطقة الرمال، وهي مناطق قريبة من مجمع الشفاء الطبي.

استهداف 4 منازل في رفح

واستطرد: «مدينة رفح الفلسطينية لازالت تشهد حركة نشطة للطيران الحربي الإسرائيلي، والتي أدت إلى ارتقاء 14 شهيدا في القصف الإسرائيلي الذي استهدف 4 منازل خلال ساعات الليل الماضية، بجانب عدد من المصابين الذين نقلوا إلى مستشفيات رفح لتلقي العلاج».