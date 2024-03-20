«تجارية الإسكندرية» تبحث آليات التعاون مع سفيرة الدنمارك

عقدت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، برئاسة أحمد الوكيل، اجتماعًا مع سفيرة الدنمارك بالقاهرة آنة دورته ريجلسن، وعمرو النجار القنصل الفخري لسفارة الدنمارك بالإسكندرية.

وبحسب بيان الغرفة التجارية بالإسكندرية اليوم، بحث اللقاء سبل التعاون بين الجانبين المصري والدنماركي في العديد من القطاعات، خاصة أن تلك الزيارة تعد هي الأولى من نوعها للسفيرة بالإسكندرية، كما تم بحث آليات زيادة التبادل التجاري بين مصر والدنمارك.

سفيرة الدنمارك تحث الشركات المصرية على المشاركة في المعارض الدولية

ومن جانبها، رحبت سفيرة الدنمارك السيدة آنه دورته ريجلسن، بالعمل على تعزيز التعاون وحث الشركات المصرية على المشاركة في المعارض الدولية المتنوعة في مصر، إضافة إلى تنظيم زيارات مختلفة للتعرف على إمكانيات الصناعات المصرية، خاصة وأن الدنمارك لديها العديد الاستثمارات في مصر خاصة في مجال الصحة والطاقة.

«تجارية الإسكندرية»: عقد مزيد من اللقاءات مع الجانب الدنماركي

وفي ختام اللقاء، اتفق الطرفين على عقد مزيد من اللقاءات خلال الفترة المقبلة، لتعزيز وتطوير حجم الاستثمارات المتبادلة.

جاء ذلك بحضور أعضاء مجلس الإدارة أشرف أبو إسماعيل، و محمود مرعي، والمهندس البديوي السيد، والمهندس شريف الجزيري، والمهندس أحمد الكاتب، وبسنت قاسم مستشار الغرفة للعلاقات الخارجية.