استقالة رئيس الوزراء الأيرلندي من منصبه كتب: منتصر سليمان 02:43 م | الأربعاء 20 مارس 2024 رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بأنّ رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار، أعلن استقالته من منصبه. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: مظاهرات في إيرلندا والسويد تنديدا بالعدوان الإسرائيلي «كان فاكرها نيزك».. حفرة على شاطئ تتحول إلى مزار للسائحين في إيرلندا إيرلندا تحاول إلغاء قانون «مكان المرأة هو المنزل» تزامنا مع يومها العالمي الجسر العملاق.. ممر الأساطير في إيرلندا وإحدى عجائب العالم الطبيعية عاجل.. روسيا تستدعي سفير إيرلندا بعد محاولة اقتحام سفارتها في دبلن الرئيس السيسي يهنئ رئيس إيرلندا بالعيد القومي ايرلندا رئيس وزراء ايرلندا اخبار ايرلندا القاهرة الاخبارية إيرلندا بقلم منتصر سليمان