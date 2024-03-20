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دراما المتحدة

استقالة رئيس الوزراء الأيرلندي من منصبه

كتب:

منتصر سليمان
02:43 م | الأربعاء 20 مارس 2024
رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار

رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بأنّ رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار، أعلن استقالته من منصبه.

 

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