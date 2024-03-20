حلمي النمنم: الإخوان استدعوا أفكار السمع والطاعة والإمامة من «الحشاشين»

تحدث الكاتب الصحفي حلمي النمنم وزير الثقافة الأسبق، عن دواعي تقديم مسلسل «الحشاشين» من بطولة النجم كريم عبد العزيز، وتأليف السيناريست عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي ضمن دراما رمضان، في هذه الأيام، مشيدا في حديثه بعناصر المسلسل.

وأضاف «النمنم» في تصريحاته لـ«الوطن» «سلط مسلسل الحشاشين على خطورة حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان المسلمين وربطها بـ فرقة الحشاشين، لأن حسن البنا استدعى فكرتين أساسيتين تقوم عليهما الفرقة، وحاول إحياءهما في مصر: «حسن البنا في بلد مسلم سني، استدعى فكرتين من الفكر الشيعي وهما السمع والطاعة والإمامة، ليصنع دولة موازية داخل الدولة المصرية».

مبدأ السمع والطاعة قضى على جماعة الإخوان المسلمين

وأشار النمنم إلى أننا رأينا في المسلسل حسن الصباح يأمر أحد أتباعه بإلقاء نفسه من القلعة لينفذ هذا التابع الأمر دون تفكير أو مناقشة، لافتا إلى أن هذه السياسة قضت على استمرار جماعة «البنا» في مصر، لأنهم اتبعوا الميراث الشيعي، حيث إن الفكر السني ليس به فكرة السمع والطاعة في المطلق، لذلك لم يأمر أبو بكر الصديق الناس بالسمع والطاعة، ولكنه قال «أطيعوني ما أطعت الله فيكم»، ليرد عليه عمر بن الخطاب «لو رأينا فيك اعوجاجا لقومناه بسيوفنا»، أي أن حسن البنا استدعى فكرة السمع والطاعة من الميراث الشيعي وأدخلها في الإسلام السني.

ولفت النمنم إلى أن جماعة «الحشاشين» قائمة على فكرة الإمامة أيضا وألا إمامة لمن لا إمام له حتى لو كان الإمام الغائب، والإمامة في المذهب الشيعي هي جزء من الإيمان، ولكن الإمامة ليست جزءا من الإيمان ولا العقيدة، وهو ما أكده الأزهر من خلال كلمة الدكتور أحمد الطيب في مؤتمر مهم في سنة 2014، حيث قال فيها «الطيب» إن الإمامة ليست من أصول الإيمان في المذهب السني.