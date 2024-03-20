«تعليم الغربية» تبحث آليات تنفيذ مبادرة «عيون أطفالنا» في المدارس 

بحثت مديرية التربية والتعليم بالغربية، إجراءات تفعيل برتوكول مبادرة «عيون أطفالنا مستقبلنا» على طلاب المرحلة الابتدائية، وذلك بناء على توقيع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بروتوكولا مع أندية «الليونز» لتوقيع الكشف الطبي على عيون 200 ألف طالب في الغربية بالمرحلة الابتدائية، من الصف الأول إلى الصف السادس.

جاء ذلك بحضور ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، مع مديري عموم الإدارات التعليمية العشر المستهدفة وهي إدارات شرق وغرب المحلة، وسمنود، وبسيون، وقطور، وكفر الزيات، مدير المرحلة الابتدائية بالمديرية والإدارات المستهدفة، رئيس قسم البيئة والسكان بالإدارات المستهدفة والمديرية، بقاعة مركز التنمية المهنية بطنطا.

آليات تنفيذ المبادرة

وخلال الاجتماع، ناقش وكيل الوزارة مع الحضور آلية تنفيذ المبادرة، وضرورة تقديم كامل التعاون والدعم للفرق الطبية المشاركة في تنفيذ المبادرة، وتذليل كل العقبات التي تواجه تنفيذ المبادرة، وتوفير الأماكن المناسبة بالمدارس لإجراء الكشف الطبي على عيون تلاميذ المرحلة الابتدائية، ضمن فعاليات المبادرة.

مراحل تنفيذ المبادرة

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن المبادرة سيتم تنفيذها على مرحلتين، الأولى بدأت بالفعل من 18 مارس الجاري، وتستمر حتى 8 من أبريل المقبل، ويتم فيها إجراء المسح الطبي من خلال زائرات وزارة الصحة، لجميع طلاب الإدارات المستهدفة، وتحديد الطلاب الذين لديهم مشاكل صحية بالرمد.

أما المرحلة الثانية، ستبدأ من 15 من أبريل المقبل، ويتم فيها الكشف من خلال المستشفى الميداني (المقر المركزي) من خلال أطباء محترفين، من خلال مؤسسة الليونز.