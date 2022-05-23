بروتوكول تعاون بين وزارة البيئة و«أندية الليونز» لدعم دور المجتمع المدني

شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، توقيع برتوكول تعاون بين جهاز شئون البيئة والجمعية العالمية لأندية الليونز، في إطار سعي الوزارة لتعزيز دور المجتمع المدني في الحفاظ على البيئة وصون الموارد الطبيعية، وقام بتوقيع البروتوكول الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة.

دعم مبادرات المجتمع المدني

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن البروتوكول يأتي في إطار الحرص على دعم مبادرات المجتمع المدني ومساندتها لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين، وذلك بالتعاون مع الجمعية كأحد منظمات المجتمع المدنى المعنية بحماية البيئة وخدمة المجتمع، في مجالات التنمية المستدامة، وتنفيذ حملات تطهير نهر النيل والشواطئ من المخلفات البلاستيكية أحادية الاستخدام، وجهود التصدي لآثار تغير المناخ، وحملات التشجير والتوعية البيئية، ومنظومة إدارة المخلفات الصلبة.

تنفيذ الندوات وورش العمل وحملات التوعية بالقضايا البيئية

وأوضحت وزيرة البيئة أن التعاون بين الطرفين يتم من خلال تنفيذ الندوات وورش العمل وحملات التوعية بالقضايا البيئية بهدف التعرف على المستجدات والحلول والبدائل وآليات تعديل السلوكيات وتغيير أنماط الاستهلاك المؤثرة على الموارد الطبيعية، وتنفيذ المبادرات والمشروعات التجريبية والتي تساهم في التصدي للمشاكل البيئية، ورفع المستوى المعيشي من خلال تنفيذ مشروعات صغيرة، بالإضافة إلى مراعاة البعد البيئي فى كافة الأعمال الخيرية التي تنفذها الجمعية، ودمج المجتمع بطوائفه وخاصة المرأة في مجال العمل البيئي، وتنفيذ الزيارات الميدانية للمشروعات البيئية، والترويج للسياحة البيئية، وزيادة المسطحات الخضراء.

وتقوم وزارة البيئة بتقديم الدعم الفني من خلال الخبراء فى كافة المجالات البيئية، والدعم اللوجيستى، والتعاون في تنظيم دورات تدريبية وتأهيلية للشباب والمتطوعين لكافة فئات المجتمع المهتمة بالقضايا البيئية.