«مصر للطيران» تقدم تخفيضات وتسهيلات للمشاركين باجتماع أندية الليونز

قالت شركة مصر للطيران، التابعة لوزارة الطيران المدني، إن مصر استضافت الدورة الأولى لمجلس الإدارة العالمي لأندية الليونز Lions International لعام 2023\2024 وذلك بالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة.

التركيز على المشروعات الإنسانية والتنمية المجتمعية

وأضافت شركة مصر للطيران في بيان صحفي، اليوم، أن مجلس الإدارة العالمي لأندية الليونز يهدف إلى التركيز على المشروعات الإنسانية والتنمية المجتمعية وتمويل المشروعات، ويمتد نشاطها إلى ما يقرب من 180 دولة حول العالم، لافتة إلى أن الشركة هي الناقل الرسمي للدورة الأولى من خلال توقيع برتوكولي تعاون بين مجلس الإدارة العالمي لأندية الليونز وشركة مصر للطيران للخطوط الجوية وقطاع السياحة «الكرنك».

تقديم كل التسهيلات اللازمة من الطاقم الطائر

وأشارت الشركة إلى أنه تم تقديم كل التسهيلات اللازمة من الطاقم الطائر والعلاقات العامة لضيوف المؤتمر على متن رحلات الناقل الوطني مصر للطيران وعلى رأسهم الدكتورة Patti Hill رئيس المجلس وممثلين من 50 دولة من كل أنحاء العالم، كما قدمت الأسواق الحرة لمصر للطيران تخفيضات على منتجاتها لأعضاء المؤتمر واحتفلت بهم أمام منفذ الأسواق الحرة بالمطار، فضلاً عن وضع العلامة التجارية لمصر للطيران على الحقائب الخاصة بالمؤتمر.

وفي حفل الختام وجه أعضاء المجلس الشكر لمصر للطيران على حسن المعاملة في رحلتي الذهاب والعودة وتقديم كل التسهيلات والخدمات لضيوف المؤتمر، كما تم تقديم درع تذكاري من إدارة أندية الليونز لـ لمياء شنن، مستشار رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للسياحة والأسواق الحرة، تقديرًا لجهودها في استضافة هذه الدورة.