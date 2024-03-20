اليوم العالمي للسعادة 2024.. اعرف الأبراج الأكثر حظا هذا العام

يحتفل العالم باليوم العالمي للسعادة 2024 في كل عام من 20 مارس، وبدأ تقديم فكرته في عام 2011 إلى الأمم المتحدة، وذلك من المستشار جايمي إلين بهدف تغيير الطريقة التي تتعامل بها الدول مع النمو الاقتصادي من خلال التركيز على الرأسمالية، ونتيجة لذلك نستعرض أكثر الأبراج حظا في عام 2024.

برج الجدي

وبمناسبة اليوم العالمي للسعادة 2024، توجد العديد من الأبراج الأكثر حظا في عام 2024 والتي منها برج الجدي، فمولود الجدي ينتظره عام من الحظ الذي لا مثيل له ويجد نفسه يحقق لهم مكاسب مالية كبيرة، نتيجة انجذاب الشركاء المحتملين، وفقا لما ذكره موقع «style caster».

برج السرطان

ومن ضمن الأبراج الأكثر حظا في عام 2024، إذ تسيطر السعادة عليها طوال العام على أصحاب برج السرطان، إذ ينتظرهم الكثير من السعادة في حياتهم العائلية في عام 2024، بالإضافة إلى أنهم يكون لديهم قدرة على تجاوز أي صعوبات قد تواجههم في هذا العام، ويجدون أنفسهم في بيئات آمنة ورعاية عندما يتعلق الأمر بالعلاقات.

برج الميزان

مواليد برج الميزان من الأبراج الأكثر سعاة في هذا العام، حيث ينتظرهم حظ وفير يمكنهم من الحصول على فرص جيدة بالإضافة إلى صدف حلوة في حياتهم قد تكون سبب في سفرية خارج البلاد تجعله قد يشعر بالراحة والسعادة، وأيضا مواليد برج الحمل من الأبراج الأكثر، حيث يحصل مولود برج الحمل على عدة تغيرات في حياته تمكنه من الحصول على المزيد من السعادة.