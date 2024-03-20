«حياة كريمة» تطلق قوافل جديدة بمناسبة اليوم العالمي للسعادة في القليوبية

أطلقت مؤسسة «حياة كريمة» قوافل السعادة في قرية الأحراز بمركز شبين القناطر، إحدى قرى حياة كريمة في إطار احتفال المؤسسة باليوم العالمي للسعادة الذي يتم الاحتفال به على مستوى العالم في 20 مارس من كل عام.

وأطلقت المؤسسة قوافل السعادة في قرية الأحراز في مركز شبين القناطر بالقليوبية بمشاركة العديد من الوزارات والجهات المعنية، كالمجلس القومي للأمومة والطفولة وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، وتستهدف القوافل إدخال البهجة والسرور على المواطنين من مختلف الفئات العمرية.

وتعتمد مبادرة السعادة من حياة كريمة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية، والتي من شأنها ضمان حياة كريمة للمصريين في الريف والحضر.

وقدم «الوطن لايف» بثًا مباشرًا عبر موقع «فيسبوك» على موقع التواصل الاجتماعي من قرية الأحراز بشبين القناطر بمحافظة القليوبية، والتي تشهد تنظيم قافلة السعادة والتي تتضمن وجود سيارة متنقلة تجوب المكان لتقديم توعية بشكل ترفيهي تعليمي، وتوزيع بعض الهدايا البسيطة بعد عمل مسابقات بالتعاون مع الجهات الشريكة، كما تتضمن ورش حكي ورسم ومسابقات للأطفال بالتنسيق مع وزارة الثقافة وكذلك صندوق مكافحة المخدرات.

توعية دينية

وأوضح مصطفى السيد منسق مبادرة حياة كريمة بالقليوبية لـ«الوطن»، أنه بعد ذلك تستقر القافلة لعمل توعية دينية، وذلك أثناء إعداد متطوعين مؤسسة حياة كريمة لموائد الإفطار ويتم عقد مائدة إفطار من المؤسسة، ثم بعد ذلك يتم عقد الفقرات الثقافية والفنية مثل الإنشاد الديني والتنورة.

مبادرة حياة كريمة

وقال «السيد»، إن قرية الأحراز هي أول قرية استشرافية تمت فيها مبادرة «حياة كريمة» بالقليوبية، لتنطلق بعدها إلى باقي قرى مركز شبين القناطر، حيث تضم القرية 18 مشروعًا ضمن مبادرة حياة كريمة في 12 قطاع مختلف، بتكلفة تخطت 30 مليون جنيه، أما اليوم فتشمل قافلة السعادة العمل علي الجانب الإنساني من خلال القوافل التوعوية التي تتضمن العديد من الأنشطة المختلفة.

وأشار إلى أن قافلة السعادة بقرية الأحراز بشبين القناطر تستهدف أكثر من 2500 طفل في المرحلتين الابتدائية والإعدادية من خلال ورش الحكي والورش الفنية بالتنسيق مع وزارة الثقافة، وصندوق مكافحة المخدرات، كما أن الإفطار المجمع يستهدف إفطار 1000 شخص من أهالي قرية الأحراز، والذي قد يصل إلي حوالي 1500 شخص.