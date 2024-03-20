بسبب تعليقاته على فيسبوك.. إيقاف متحدث الحكومة الإسرائيلية

كشفت تقارير إسرائيلية، عن إيقاف المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إيلون ليفي، عن العمل بسبب تعليقاته على وسائل التواصل الاجتماعي حول المساعدات الإنسانية لغزة، خاصة أن هذه التغريدات أغضبت وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون.

شكوى من وزير الخارجية البريطاني

وذكرت صحيفة «جيروزاليم بوست» في تقرير لها، نقلا عن «القناة 12» الإسرائيلية، أن وزارة الخارجية البريطانية اشتكت ليفي بسبب تعليقه على منشور لكاميرون.

دعوة لإدخال المساعدات لغزة

وحث كبير الدبلوماسيين البريطانيين في منشور بتاريخ 8 مارس، إسرائيل على السماح لمزيد من الشاحنات بالدخول إلى غزة، لأن هذه تعد أسرع وسيلة إيصال مساعدات للمحتاجين إليها.

التعليق على فتح المعابر الإسرائيلية

بدوره، علق متحدث الحكومة الإسرائيلية بالإنجليزية، على المنشور، موضحًا أن معابر إسرائيل لديها قدرة كافية على استيعاب المساعدات التي تتوجه لغزة، الأمر الذي دفع وزارة الخارجية البريطانية تكتب إلى إسرائيل تستفسر إذا كان المنشور الذي انتقد كاميرون يعكس الموقف الرسمي لإسرائيل، ما دفع دولة الاحتلال لإيقاف المتحدث الإسرائيلي عن عمله بعد فترة وجيزة.

من المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية ؟

المفارقة أن ليفي ولد في لندن وانتقل للعمل في إسرائيل في عام 2014، ليشغل منصب المتحدث الرسمي باسم الحكومة الإسرائيلية، وتعيين في هذا المنصب عقب أحداث طوفان الأقصى 7 أكتوبر الماضي.