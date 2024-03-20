ماذا حدث لحسابك في عطل فيس بوك الجديد؟.. راجع هذه الخيارات على صفحتك

ضرب عطل تطبيقات ميتا «فيس بوك» و«إنستجرام» منذ قليل، أدى إلى أعطال في الدخول إلى الصفحات الشخصية والبحث وقائمة الأصدقاء والمتابعين والعديد من الخيارات الأخرى عبر تطبيقات ميتا، وعادت الخدمات تدريجيًا إلى البعض، ولا زال يعاني العديدون من أعطال فيس بوك اليوم، بحسب موقع «Downdector» المتخصص في أعطال المواقع الإلكترونية.

كيفية الكشف عن عطل فيس بوك

ولمعرفة إذا كان العطل وصل لصفحتك الشخصية، يجب الدخول إلى الملف الشخصي، ورؤية الأصدقاء والمتابعين، وأيضًا محاولة البحث عبر الخانة المخصصة له في تطبيقي فيس بوك وإنستجرام وعمليات البحث المحفوظة السابقة، ومشاهدة فيديوهات «ريلز»، فإذا لم تواجه أي مشكلة في استخدامهم، فيعني أنه العطل لم يصل إلى حسابك، أو أن المشكلة تم حلها.

وقال الخبير التكنولوجي المهندس أيمن عادل، إن «ميتا» تواجد مشكلات عديدة هذه الأيام، تتعلق بعمليات التجديد والتغييرات في شكل التطبيق، وتوقف بعض السيرفرات الخاصة بها، لكن العطل لم يستغرق سوى ساعتين تقريبًا حتى بدأ يعود تدريجيًا إلى العمل مرة أخرى، ولم تعلن «ميتا» حتى الآن أي تفاصيل تتعلق بالعطل، ومن المتوقع أن لا تعلن عنه، فهو متكرر أيضًا خلال فترات متقطعة.

مشكلات عديدة لمستخدمي ميتا

وواجه العديد من مستخدمي تطبيقات ميتا، خاصة «فيس بوك»، و«إنستجرام» أعطال منذ الساعة الرابعة عصر اليوم الأربعاء، وكتب العديد قائلًا، إنهم يواجهون مشكلة كبيرة في «فيس بوك»، وقال البعض إن الخدمة عادت من جديد عبر تطبيق جوجل كروم، وعادت جميع عمليات البحث المحفوظة السابقة.

وازدادت الشكاوي المتعلقة بأعمال موقعي «فيسبوك» و«إنستجرام» منذ الساعة الرابعة عصرًا، وقال العديد من المتابعين: «لقد اختفت صوري وأيضًا لا يمكنني البحث.. ولا يمكنني رؤية أسماء أصدقائي أيضًا بالإضافة إلى عدم ظهور أي قصص على إصدار التطبيق».

ويأتي ذلك بعد أقل من أسبوعين على العطل الكبير الذي ضرب تطبيقات ميتا حول العالم، وأدى ذلك إلى عدم تمكن الملايين من الدخول إلى التطبيقات، بل خرجت الحسابات بمفردها دون تدخل من صاحبها.

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