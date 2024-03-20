عطل فني يضرب فيسبوك وإنستجرام حول العالم.. المرة الثانية خلال أسبوعين

ضرب عطل فني جديد تطبيق فيسبوك وإنستجرام حول العالم، حيث اشتكى نحو ألف شخص من وجود عطل في تطبيقات التواصل الاجتماعي التابعة لـ«ميتا»، تتنوع ما بين إرسال الرسائل واستقبالها، وأيضًا اختفاء المتابعين والأصدقاء والبحث، بحسب موقع «Downdector» المتخصص في أعطال المواقع الإلكترونية.

وازدادت الشكاوي المتعلقة بأعمال موقعي «فيسبوك» و«إنستجرام» منذ الساعة الرابعة عصرًا، وقال العديد من المتابعين: «لقد اختفت صوري وأيضًا لا يمكنني البحث.. ولا يمكنني رؤية أسماء أصدقائي أيضًا بالإضافة إلى عدم ظهور أي قصص على إصدار التطبيق».

وأثناء الانقطاع، توجه الكثيرون من مستخدمي «فيسبوك» إلى تطبيق «إكس»، وتحدثوا أيضًا عن العطل الذي ضرب مواقع ميتا حول العالم.

اختفاء فيديوهات «ريلز»

وفوجئ عدد من مستخدمي «فيسبوك» باختفاء فيديوهات الريلز القصيرة، وأيضًا قائمة الأصدقاء والمتابعين، والعديد من الأمور الأخرى أثناء استخدام تطبيقات ميتا.

بعد أسبوعين من عطل «ميتا» الشهير

ويأتي ذلك بعد أقل من أسبوعين على العطل الكبير الذي ضرب تطبيقات ميتا حول العالم، وأدى ذلك إلى عدم تمكن الملايين من الدخول إلى التطبيقات، بل خرجت الحسابات بمفردها دون تدخل من صاحبها.

حينها، أظهر موقع «DownDetector»، الذي يراقب انقطاع الخدمة عبر الإنترنت، أن مئات الآلاف من المستخدمين واجهو مشكلات مع فيسبوك، ومثلهم مه إنستجرام وماسنجر أيضًا، وكان العطل في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وآسيا وإفريقيا، وأكدت مصادر حينها لموقع «ديلي ميل» البريطاني، إن الأنظمة الداخلية للشركة تعطلت أيضًا، ما قد يؤدي إلى انقطاع الخدمة لنهاية اليوم.