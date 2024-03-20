أدعية القرآن الكريم كاملة.. استمع إليها بصوت الشيخ عبدالباسط (فيديو)

الدعاء من أفضل العبادات التي يمارسها العبد المؤمن خاصة في أيام النفحات التي يرجى فيها الاستجابة مثل أيام وليالي شهر رمضان المبارك باعتباره شهر المغفرة والعتق من النار.

ومن أفضل الأدعية التي يمكن أن يرددها المسلم تلك التي وردت في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، ويستعرض التقرير التالي عددا من الأدعية التي وردت في كتاب الله، فضلا عن فيديو يتضمن أدعية القرآن الكريم كاملة بصوت الشيخ الراحل عبد الباسط عبد الصمد.

أدعية من القرآن الكريم

وقبل استعراض أدعية القرآن الكريم كاملة فمن آيات الدعاء من القرآن الكريم ما ورد في قوله تعالى:

- اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (6) «الفاتحة»

- {رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ (53)} [آل عمران/53].

- {رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (16)} [آل عمران/16].

- {رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (147)} [آل عمران/147].

- {رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (85) وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (86)} [يونس/85- 86].

- {رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ (97) وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ (98)}... [المؤمنون/ 97- 98].

- {رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ (109)} [المؤمنون/109].

- {رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ (118)} [المؤمنون/118].

- {رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ (4) رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (5)} [الممتحنة/4- 5].

- {رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ (23)} [الأعراف/ 23].

- {لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ (87)} [الأنبياء/ 87].

- {حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (129)} [التوبة/ 129].

- {رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ (83)} [المائدة/83].

- {رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (8)} [التحريم/8].

- {رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا (114)} [طه/114].

أدعية القرآن الكريم كاملة

وفيما يلي أدعية القرآن الكريم كاملة بصوت القارئ الشيخ الراحل عبد الباسط عبد الصمد: