تردد إذاعة القرآن الكريم 2024.. أشهر الأصوات في التلاوات

إذاعة القرآن الكريم تعتبر من أشهر الإذاعات المصرية على مستوى مصر والعالم العربي، كما يتابعها ملايين المسلمين في جميع أنحاء العالم، فهي أحد أهم الإذاعات المتخصصة في تلاوة وتفسير القرآن الكريم وتفسير جميع الأحاديث النبوية الشريفة، من خلال البث المباشر على مدار الـ24 ساعة يوميًا والبرامج الدينية التى تذاع طوال اليوم.

تردد إذاعة القرآن الكريم 2024

وعبر تردد إذاعة القرآن الكريم 2024، يستطيع المستمعون متابعة جميع البرامج الدينية والتفسيرات التى يقدمها نخبة من علماء الأزهر، كما تذخر خريطة إذاعة القرآن الكريم بأشهر البرامج الدينية منها «موسوعة الفقه الإسلامي - رياض السيرة العطرة - رحاب الفقه - سيرة ومسيرة »، كما يتم بث تلاوات القرآن الكريم بأصوات أشهر المقرئين مثل «محمد رفعت - محمد صديق المنشاوي - محمود خليل الحصري -عبد الباسط عبد الصمد - مصطفى إسماعيل».

ويمكن ضبط تردد إذاعة القرآن الكريم عبر الرديو أو تنزيل القمر الصناعي المصري نايل سات، كما يلي:

التردد: 11766.

الاستقطاب: H

معدل الترميز: 27500

تردد إذاعة القرآن الكريم عبر الراديو

- تردد إذاعة القرآن الكريم داخل القاهرة الكبرى fm 98.0

- تردد إذاعة القرآن الكريم داخل المحلة الكبرى 99.6 fm

- تردد إذاعة القرآن الكريم داخل محافظة الإسكندرية 90.1 fm

- تردد إذاعة القرآن الكريم داخل بورسعيد 98.0 fm.