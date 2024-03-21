إقامة ثالث حفلات «ليالي المقامات الروحية» ببيت السناري بالإسكندرية

شهد بيت السناري التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية مساء اليوم ثالث حفلات ليالي المقامات الروحية في دورتها العاشرة، حيث أحيت حفلا اليوم فرقة الإنشاد الديني «بنات الحور»، التي تعد أول فرقة بنات للإنشاد الديني أسستها الفنانة نعمة فتحي، قدمت عدة حفلات في أماكن مختلفة بمصر وتم اختيارها من الفنان انتصار عبد الفتاح للمشاركة في حفلات ليالي المقامات الروحية هذا العام ببيت السناري

حضور جماهيري

قدمت فرقة بنات الحور في حفل اليوم العديد من الأغاني الدينية أبرزها «برضاك» و«المسك فاح» و«النبي ذاك الإمام» و«القلب يعشق كل جميل» وغيرها من الأغاني الدينية وسط أجواء رمضانية مميزة وحضور جماهيري مكتمل العدد، وتٌعد حفلات «ليالي المقامات الروحية» من رؤية وإخراج الدكتور انتصار عبد الفتاح مؤسس الليالي، وتمتد خلال الفترة من 18 حتى 25 مارس الجاري.

الطبول النوبية

يتألف برنامج الليالي من مجموعة مختارة من الأغاني التراثية والعروض الموسيقية التي تعكس تنوع وثراء الثقافة المصرية، ويشمل البرنامج مشاركة مجموعة من الفرق الفنية المتخصصة في إحياء التراث الفني والموسيقي المصرية.

ومن المقرر أن يحيي حفل الخميس 21 مارس فرقة «نظرة»، وتقدم عروضها الفنية، بينما تُحيي فرقة «الفجر» حفل الجمعة 22 مارس، ويشهد السبت 23 مارس تقديم فقرة فنية للفنان ربيع زين وعرض حكي، وفي الأحد 24 مارس تُقام فعالية لفرقة «الطبول النوبية والآلات الشعبية»، وتختتم الفعاليات الاثنين 25 مارس بحفل يجمع بين فرقة «تواشيح الفنان عدنان الساسة» وفرقة «سماع» للرقص الصوفي المولوي.