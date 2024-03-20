مدير مكتبة الإسكندرية: معرض «ثور البوكارا» جسر للتواصل بين مصر وبيرو

افتتح الدكتور أحمد زايد ؛ مدير مكتبة الإسكندرية، معرضا فنيا بعنوان «ثور البوكارا.. السفير الثقافي للبيرو»، اليوم الأربعاء، بحضور خوسية بيتانكورت ريبيرا، سفير دولة بيرو بالقاهرة، ومشاركة القنصل الفخري للبيرو بالإسكندرية، وعدد من قناصل دول روسيا وتركيا واليونان ولبنان.

«زايد»: المعرض نافذة على دولة بيرو

‏وقال الدكتور أحمد زايد، إن هذا المعرض يعد بمثابة نافذة على دولة بيرو، ويمثل جسرًا للمعرفة والتواصل بين مصر وبيرو، اللذين يتشابهان رغم البعد الجغرافي في امتلاك تاريخ عريق وتقاليد غنية تنتقل عبر الأجيال، حيث إن ثور بوكارا رمزًا مهمًا في الفولكلور لدولة بيرو، ويجسد القوة والمثابرة وتمنى الرخاء والحظ الجيد.

وأشار «زايد» إلى أنه من خلال المعرض سوف يستكشف الزائرين أصول هذه الأسطورة وتحولها عبر الزمن وأهميتها في الهوية بيروفية، موضحا أهمية هذا المعرض خاصة أنه يتزامن مع الاحتفال هذا العام بمناسبة مرور 60 عامًا على تدشين العلاقات الدبلوماسية بين مصر وبيرو، وهو ما يعكس عمق العلاقات بين الجانبين.

ومن جانبه؛ عبر السفير خوسية بيتانكورت؛ عن سعادته بإقامة المعرض في مكتبة الإسكندرية، وتواجده في المدينة التي بناها الإسكندر الأكبر وتعني التاريخ والثقافة والمعرفة والفن بالنسبة لبلاده والعالم أجمع، ولذلك كان لابد من إقامة هذا المعرض في الإسكندرية، وليس في أي مدينة أخرى.

توقيع مذكرات تفاهم

وأشار بيتانكورت، إلى الاحتفال بمرور 60 عامًا على تدشين العلاقات بين مصر وبيرو منذ أكتوبر 1960، كما أنه تجمع بلاده مع مكتبة الإسكندرية علاقة خاصة، وسوف تشهد الفترة المقبلة مذكرتين تعاون؛ الأولى تجمعها مع المكتبة الوطنية في بيرو، والثانية مع جامعة سان ماركوس التي أقدم جامعة في أمريكا الجنوبية، إن معرض «ثور البوكارا» أقيم في عدة مدن حوّل العالم، قبل قدومه إلى الإسكندرية كان في مدينة بوخارست، وعقب إنتهاءة سوف ينتقل إلى مدينة فيينا.