ختام المسابقة السنوية للمدارس الأنجلوفونية في مكتبة الإسكندرية

اختتمت مكتبة الإسكندرية، اليوم، المسابقة السنوية للمدارس الأنجلوفونية (مدارس التي تعتمد على اللغة الإنجليزية) والتي عٌقدت تحت عنوان «الجيل الأخضر»، وذلك برعاية إحدى الشركات، وبشراكة جمعية مهندسي البترول مُمَثَّلين في فريق «Energy 4Me»، المنبثق من الجمعية.

مشاركة 6 مدارس من الإسكندرية في المسابقة

وبدأت المسابقة منذ شهر أكتوبر 2023، حيث شارك بها ست مدارس من محافظة الإسكندرية بأكثر من خمسين طالبًا في عدة ورش تدريبية ممتدة، تعرفوا من خلالها على مصادر الطاقة المتجددة المختلفة، وأهم التحديات التي تواجه البيئة وكيفية التعامل معها.

كما عُقدت ورش عمل أخرى عن كيفية إعداد الأبحاث ومهارات العرض، وتنمية مهارات العمل الجماعي بهدف تنمية المهارات الشخصية المختلفة؛ وذلك ليقوم الطلاب بتصميم وتنفيذ مشاريع مختلفة تقدم حلول للتحديات البيئية المتعلقة بالطاقة.

عروض فنية لطلاب المدارس

وتضمن حفل الختام عدد من العروض التي قدمها طلاب المدارس المشاركة، بالإضافة لعرض أفلام قصيرة قام الطلبة بتنفيذها، بجانب تكريم الطلبة المتميزين والإعلان عن المدارس الفائزة من قِبَل لجنة التحكيم التي تتكون من أساتذة جامعيين متخصصين في مجالات الطاقة.

وتأتي الاحتفالية تأتي في إطار دور مكتبة الإسكندرية الفعَّال والرائد لخدمة فئات المجتمع المختلفة، حيث أنها تولي اهتمامًا خاصًّا بالطفل والنشء من خلال الفعاليات المختلفة والأنشطة المقدمة بشكل مستمر لهم؛ لتشجيع القراءة وتنمية المواهب والمهارات الحياتية والفكرية لنشر الوعي والمعرفة، والاهتمام بالتعليم الإبداعي والتفاعلي والثقافي.