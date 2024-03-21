الفصائل تعدم جاسوسا لدى الاحتلال الإسرائيلي في جنين.. تسبب في استشهاد 3 فلسطينيين (فيديو)
كتب:
ماريان سعيد
11:08 ص | الخميس 21 مارس 2024
لحظة إعدام أخطر جاسوس في جنين
تداول رواد التواصل الاجتماعي فيديو لإعدام جاسوس يعمل لصالح إسرائيل في الضفة الغربية، وصفته الفصائل الفلسطينية في بيان عنها بأنه «أخطر جاسوس في جنين».
وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن الجاسوس تسبب في استشهاد 3 أعضاء من الفصائل الفلسطينية بعد تسليمهم للاحتلال الإسرائيلي خلال الفترة الماضية، وكتب رواد التواصل الاجتماعي في جنين، أن الشاب الذي تم إعدامه اسمه «ك.ا»، وأن من نفذ الإعدام هو شقيقه «كريم» بعد أن أعلن البراءة منه أمام جميع الحاضرين في ساحة جنين حيث تم الإعدام.
لحظة إعدام أخطر جاسوس في جنين
ووثق فيديو لحظة اقتياد أخطر جاسوس في جنين قبل إعدامه
إعدام جاسوس في مخيم جنين— ???? مـحـَمـد (@m03x8) March 21, 2024
شو استفدت الآن ! راسك بالأرض وانت ماشي
لا كسبت دنيا ولا آخرة ..
حسبي الله على كل خاين. pic.twitter.com/dab4bG18dF
فيديو لعملية إعدام الجاسوس الأخطر في جنين
متداول مصادر محلية: إعدام متخابر مع جيش الاحـــتلال في مخيم جنين. pic.twitter.com/GQ2QDIeNld— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) March 21, 2024
تسجيل صوتي يكشف كيفية الإيقاع بالجاسوس
كيف تم كشف أخطر جاسوس في جنين قبل إعدامه على يد شقيقه pic.twitter.com/CUXQFCgheB— خبرني Khaberni (@khaberni) March 21, 2024
وتداول رواد التواصل تسجيل صوتي يكشف كيفية إيقاع الجاسوس قبل إعدامه على يد شقيقه.