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دراما المتحدة

الفصائل تعدم جاسوسا لدى الاحتلال الإسرائيلي في جنين.. تسبب في استشهاد 3 فلسطينيين (فيديو)

كتب:

ماريان سعيد
11:08 ص | الخميس 21 مارس 2024
لحظة إعدام أخطر جاسوس في جنين

لحظة إعدام أخطر جاسوس في جنين

تداول رواد التواصل الاجتماعي فيديو لإعدام جاسوس يعمل لصالح إسرائيل في الضفة الغربية، وصفته الفصائل الفلسطينية في بيان عنها بأنه «أخطر جاسوس في جنين».

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن الجاسوس تسبب في استشهاد 3 أعضاء من الفصائل الفلسطينية بعد تسليمهم للاحتلال الإسرائيلي خلال الفترة الماضية، وكتب رواد التواصل الاجتماعي في جنين، أن الشاب الذي تم إعدامه اسمه «ك.ا»، وأن من نفذ الإعدام هو شقيقه «كريم» بعد أن أعلن البراءة منه أمام جميع الحاضرين في ساحة جنين حيث تم الإعدام.

لحظة إعدام أخطر جاسوس في جنين

ووثق فيديو لحظة اقتياد أخطر جاسوس في جنين قبل إعدامه

 

فيديو لعملية إعدام الجاسوس الأخطر في جنين

 

تسجيل صوتي يكشف كيفية الإيقاع بالجاسوس 

 

وتداول رواد التواصل تسجيل صوتي يكشف كيفية إيقاع الجاسوس قبل إعدامه على يد شقيقه.

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