الفصائل تعدم جاسوسا لدى الاحتلال الإسرائيلي في جنين.. تسبب في استشهاد 3 فلسطينيين (فيديو)

تداول رواد التواصل الاجتماعي فيديو لإعدام جاسوس يعمل لصالح إسرائيل في الضفة الغربية، وصفته الفصائل الفلسطينية في بيان عنها بأنه «أخطر جاسوس في جنين».

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن الجاسوس تسبب في استشهاد 3 أعضاء من الفصائل الفلسطينية بعد تسليمهم للاحتلال الإسرائيلي خلال الفترة الماضية، وكتب رواد التواصل الاجتماعي في جنين، أن الشاب الذي تم إعدامه اسمه «ك.ا»، وأن من نفذ الإعدام هو شقيقه «كريم» بعد أن أعلن البراءة منه أمام جميع الحاضرين في ساحة جنين حيث تم الإعدام.

لحظة إعدام أخطر جاسوس في جنين

ووثق فيديو لحظة اقتياد أخطر جاسوس في جنين قبل إعدامه

إعدام جاسوس في مخيم جنين



شو استفدت الآن ! راسك بالأرض وانت ماشي

لا كسبت دنيا ولا آخرة ..



حسبي الله على كل خاين. pic.twitter.com/dab4bG18dF — ???? مـحـَمـد (@m03x8) March 21, 2024

فيديو لعملية إعدام الجاسوس الأخطر في جنين

متداول مصادر محلية: إعدام متخابر مع جيش الاحـــتلال في مخيم جنين. pic.twitter.com/GQ2QDIeNld — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) March 21, 2024

تسجيل صوتي يكشف كيفية الإيقاع بالجاسوس

كيف تم كشف أخطر جاسوس في جنين قبل إعدامه على يد شقيقه pic.twitter.com/CUXQFCgheB — خبرني Khaberni (@khaberni) March 21, 2024

وتداول رواد التواصل تسجيل صوتي يكشف كيفية إيقاع الجاسوس قبل إعدامه على يد شقيقه.