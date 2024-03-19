إسرائيل تشكل فريقا خاصا لتحديد مواقع الأنفاق في الضفة الغربية

ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» اليوم، أنّ القيادة المركزية لجيش الاحتلال الإسرائيلي شكلت فريقا خاصا لتحديد مواقع الأنفاق في الضفة الغربية في ظل الحرب الدائرة بين الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي.

خبراء في الهندسة العسكرية والاستخبارات لتقييم الوضع

وأضاف التقرير أنّ الفريق يضم خبراء في الهندسة العسكرية والاستخبارات، إلى جانب محترفين مدنيين لتقييم الوضع بالتزامن مع المعلومات الاستخباراتية.

وأضافت الصحيفة أنّ الفحوصات كشفت حتى الآن عن 5 آبار، لكنها لم تؤد إلى أنفاق.

استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة

وبدأت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة صباح السبت السابع من أكتوبر 2023 بعد تنفيذ الفصائل الفلسطينية عملية طوفان الأقصى، فيما رد جيش الاحتلال الإسرائيلي بعملية السيوف الحديدية والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من 31 ألف فلسطيني أغلبهم من الأطفال والنساء، في ظل دعوات ومطالبات إقليمية وعالمية لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة التي يحاصر فيها الشعب الفلسطيني وسط مخاوف من انتشار الجوع في غزة بسبب تعنت الجيش الإسرائيلي في إدخال المساعدات الإنسانية.