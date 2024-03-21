«ديلي ميل»: الأمير ويليام يحمل «هم العالم» بسبب التربص الإعلامي بزوجته

أفادت ريبيكا إنجليش، المحررة الملكية في صحيفة «ديلي ميل»، بأن الأمير ويليام، أصبح يشعر بـ«هم العالم» على كتفيه نظرا لما يعيشه داخل قصره من التربص الإعلامي بزوجته الأميرة كيت ميدلتون ووالده الملك تشارلز الذي يعاني من أزمة صحية، وفقا للصحيفة البريطانية.

ويليام يشعر بخيبة أمل شديدة إزاء ما تتعرض له زوجته كيت ميدلتون

وقالت إنجليش عن الأمير ويليام، «أعلم أنه غاضب ومحبط، ويشعر بخيبة أمل شديدة إزاء ما حدث خلال الأسابيع الأخيرة، ويقال إنه سأل: متى سيتوقف كل هذا؟»، مشيرة إلى أن أمير ويلز كان يحاول حماية عائلته من التطفل الذي حدث لوالدته ديانا في الماضي، لكنه نظرا لما حدث مع أميرة ويلز تعلم بالطريقة الصعبة أن هذه الدرجة من السيطرة لا تمتد إلى وسائل التواصل الاجتماعي والصحف الأجنبية وحتى الإعلام الأمريكي.

وأوضحت المحررة الملكية أن الأمر الأكثر إثارة للقلق بالنسبة للأمير هو نوعية المناقشات الجارية على الإنترنت، مشيرة إلى أن الأعلام الأجنبي وخصوصا الأمريكي لا يخضع لنفس التنظيم الذي تخضع له منافذ الأخبار في بريطانيا، مما جعل من الصعب السيطرة على تسونامي الشائعات حول كيت ميدلتون.

«ذا صن»: ويليام يواصل تنفيذ التزاماته الأميرية بينما كيت ميدلتون تتعافى

وأفادت صحيفة «ذا صن» البريطانية، أمير ويلز زار اليوم الكتيبة الأولى من الحرس في ويلز في ثكناتهم في وندسور ضمن مهامه الأميرية، مشيرا إلى أن ويليام يواصل تنفيذ التزاماته بينما كانت الأميرة كيت تتعافى من أزمته الصحية الأخيرة، بما في ذلك مبادرة الإسكان في شيفيلد يوم الثلاثاء الماضي.

وأشارت «ذا صن»، إلى أن أمير وأميرة ويلز «اهتزتا» بسبب التكهنات «غير العادلة والقاسية» التي شملت حالة زواجهما.