سعر الدينار الليبي مقابل الجنيه اليوم الخميس 21-3-2024

تراجع سعر الدينار الليبي مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات الصباحية اليوم الخميس 21 -3-2024 في البنك المركزي.

سعر صرف الدينار الليبي

وترصد السطور التالية سعر صرف الدينار الليبي مقابل الجنيه المصري وفق آخر تحديث للبنك المركزي.

سعر الدينار الليبي مقابل الجنيه المصري اليوم

يسجل سعر 1 دينار ليبي في البنك بنحو 9.75 جنيه مصري.

يسجل سعر 5 دنانير ليبية في البنك بنحو 49 جنيهًا مصريًّا.

أما سعر 10 دنانير ليبية فيعادل نحو 97 جنيهًا مصريًّا.

وكذلك سعر 25 دينارًا ليبيًّا في البنك يعادل نحو 243 جنيهًا مصريًّا.

كما يعادل سعر 50 دينارًا ليبيًّا نحو 487 جنيهًا مصريًّا.

أما سعر 100 دينار ليبي في البنك يعادل نحو 973 جنيهًا مصريًّا.

كما يعادل 500 دينار ليبي في البنك بنحو 4865 جنيها مصريا.

وكذلك أيضًا يعادل 1000 دينار ليبي نحو 9730 جنيها مصريا.

ويبلغ 5000 دينار ليبي في البنك يعادل نحو 48650 جنيها مصريا.

كما يعادل 10000 دينار ليبي في البنك نحو 99.300 جنيه مصري.