بتوجيهات من المركزي.. البنوك تقدم خدمات مجانية للمواطنين وباقي 20 يوما

بدأت البنوك المصرية في تقديم الخدمات المصرفية المجانية منذ يوم 8 مارس 2024، تزامنا مع اليوم العالمي للمرأة، وفي إطار توجيهات البنك المركزي المصري على مدار العام، لدعم وتعزيز الشمول المالي من خلال 6 فعاليات على مدار العام، من أجل الوصول لجميع شرائح المجتمع وتلبية احتياجاتهم.

وتنتهي الخدمات المجانية في البنوك المصرية الحكومية والخاصة، يوم 31 مارس أي بعد 20 يومًا، ونرصد في السطور التالية المنتجات المصرفية المجانية وطرق الحصول عليها، بحسب الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.

20 يوما على انتهاء الخدمات المجانية

- إمكانية فتح حسابات مجانية، توفير أو جاري.

- فتح محفظة إلكترونية مجانًا.

- حسابات الشباب مجانًا.

- طلب إصدار بطاقات ميزة مسبقة الدفع مجانًا.

- بطاقات الخصم المباشر مجانًا.

- في بعض الحالات، الإعفاء من مصاريف البطاقات الائتمانية.

- فتح حساب الشركات والنشاط الاقتصادي مجانًا.

طرق الحصول على الخدمات البنكية المجانية

يمكن الحصول على هذه الخدمات المجانية المذكورة سابقًا، من خلال زيارة فروع البنوك المرغوب فيها، ومن جهة أخرى، يسمح المركزي المصري للبنوك بالتواجد في أماكن عامة من أجل نشر التثقيف المالي للمواطن، بالإضافة إلى الترويج للمنتجات البنكية، وتعزيز ودعم الشمول المالي.