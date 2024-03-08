انخفاض جديد في أسعار السيارات المستعملة بالمحافظات بعد قرارات البنك المركزي

أثر انهيار الدولار على جميع القطاعات ومنها السيارات إذ انخفضت الأسعار بشكل كبير للغاية مقارنة نفس الأسعار خلال الفترة الماضية، مع إقبال المواطنين على البيع والشراء وتحريك الجمود بعد أيام من قرارات البنك المركزي الأخيرة.

انخفاض في أسعار السيارات المستعملة في سوق الإسماعيلية

وفي سوق الإسماعيلية الرئيسي المٌخصص من قبل المحافظة لبيع السيارات، قال محمد حازم أحد تجار السيارات، إن استقرار الدولار هو العامل الأساسي الأول في تراجع أسعار السيارات المستعملة، بعد توجه المواطنين للبيع والشراء.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن انخفاض أسعار السيارات الجديدة، وخاصة الأوفر برايس دفع بعض المواطنين لبيع السيارات أملا في الحصول على الموديلات الجديدة بعد انخفاض أسعارها، مُشيرا إلى أن الأسعار شهدت انخفاضا بقيمة 20% عن الشهرين الماضيين.

أسعار السيارات المستعملة في بورسعيد

وفي سوق بورسعيد المُخصص لبيع السيارات المستعملة من ديوان المحافظة وهو أحد أكبر الأسواق في منطقة القناة وسيناء، فإن السوق شهد تنوع في موديلات السيارات بعكس الأشهر الماضية.

وقال سيد عبد الكريم أحد تجار السيارات في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن أسعار السيارات كانت كالاتي

1- كيا سيراتو 2006 جولد: 320 ألف جنيه.

2- كيا سيراتو 2010: 450 ألف إلى 500 ألف.

3-هيونداي 2005 النترا: 300 ألف جنيه.

4- هيونداي 2008 النترا: 400 ألف جنيه.

5- هيونداي 2011 النترا : 420 ألف جنيه إلى 460 ألف بحسب الحالة.

6-كيا سيراتو 2014 K3: أسعار من 500 ألف جنيه إلى 520 ألف.

7-كيا سول 2010: من 420 ألف إلى 460 ألف جنيه.

أسعار السيارات المستعملة في بني سويف أكبر أسواق الصعيد

وشهد سوق بني سويف النموذجي لبيع السيارات المٌستعملة انخفاضا في أسعار السيارات، وزيادة إقبال المواطنين على الشراء والبيع في الأسبوع الثاني من افتتاحه باعتباره أحد أكبر أسواق السيارات المستعملة في مدن الصعيد.

وسجلت السيارة رينو ميجان موديل 2015 سعر 210 آلاف جنيه بانخفاض حوالي 60 ألف جنيه، فيما سجلت السيارة نيسان صني 2014 من 250 ألف جنيه إلى 300 ألف بحسب الحالة، فيما سجلت السيارة تويوتا كورولا 2007 سعر 400 ألف جنيه وسجلت ميتسوبيشي لانسر موديل 2007 سعر 320 ألف جنيه.