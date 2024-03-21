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دراما المتحدة

سفراء دولة التلاوة.. قراءة بصوت الشيخ محمد نجم في بوليفيا (فيديو)

كتب:

يارا أشرف
11:26 ص | الخميس 21 مارس 2024
الشيخ محمد نجم سفير دولة التلاوة وموفد وزارة الأوقاف إلى دولة بوليفيا

الشيخ محمد نجم سفير دولة التلاوة وموفد وزارة الأوقاف إلى دولة بوليفيا

نقلت قناة «الناس»، تحت شعار «سفراء دولة التلاوة»، تلاوة طيبة بصوت الشيخ محمد نجم سفير دولة التلاوة، سفير دولة التلاوة وموفد وزارة الأوقاف إلى دولة بوليفيا.

قناة الناس تقد برامج دينية وشبابية وثقافية

واستعرضت قناة «الناس»، تحت شعار «سفراء دولة التلاوة»، في شكلها الجديد مجموعة من برامجها والخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان، وتبث عبر تردد 12054 رأسيا عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

خريطة قناة الناس في شهر رمضان

تحرص قناة «الناس»، على تقديم محتوى متنوع في شهر رمضان، حيث شملت خارطة البرامج المذاعة عبر الشاشة خلال الـ30 يومًا 28 برنامجًا متنوعًا ما بين الدعوة والفتوى وتفسير القرآن وشرح السُّنّة والنقاش العلمي والتلاوة ونقل الشعائر من المساجد الكبرى من داخل مصر وخارجها.

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بث مباشر.. قناة الناس تنقل صلاتي العشاء والتراويح من مسجد الإمام الحسين
بقلم يارا أشرف