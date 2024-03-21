موعد أذان الفجر في المنيا اليوم الخميس 21-3-2024 عاشر أيام شهر رمضان

موعد أذان الفجر في المنيا اليوم الخميس 21 مارس 2024، الموافق الحادي عشر من شهر رمضان الكريم، يهتم بمعرفته كثيرون، وذلك حتى يتمكنوا من أداء الصلاة في مواقيتها المحددة، والتقرب إلى الله تعالى، من خلال الإكثار من العبادات والطاعات والحرص على أداء السنن والنوافل.

موعد أذان الفجر في المنيا اليوم الخميس 21-3-2024

وبحسب إمساكية شهر رمضان المعظم لسنة 1445 هجرية لمحافظة المنيا، والصادرة عن قسم النتائج والتقاويم بالإدارة العامة للجيوديسيا والحساب بالهيئة المصرية العامة للمساحة، فإن موعد أذان الفجر في المنيا اليوم الخميس 21-3-2024، الموافق 11 من شهر رمضان المبارك، سيكون في تمام الساعة 4:34 صباحا.

عدد ساعات الصيام اليوم الخميس 21-3-2024

وفي نفس اليوم سيتم رفع آذان المغرب في تمام الساعة 6:9 مساءا، وبذلك ستبلغ عدد ساعات الصوم في اليوم الحادي عشر من شهر رمضان 13:55، وستزيد مدة الصيام تدريجيا علي مدار الشهر الكريم مع انخفاض ساعات الليل مقابل زيادة ساعات النهار.

ويحرص الأهالي في المنيا على معرفة مواقيت الصلاة اليوم الخميس 21-3-2024، الموافق الحادي عشر من شهر رمضان المبارك، وبحسب إمساكية هيئة المساحة المصرية يجين أذان الظهر في تمام الساعة 12:4 مساء، العصر 3:32 مساء، والمغرب 6:9 مساء، والعشاء 7:25 مساء.