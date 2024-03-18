بث مباشر.. قناة الناس تنقل صلاتي العشاء والتراويح من مسجد الإمام الحسين كتب: محمد عزالدين 07:43 م | الإثنين 18 مارس 2024 مسجد الحسين تنقل قناة الناس، بثا مباشرا لشعائر صلاتي العشاء والتراويح من مسجد الإمام الحسين، رضي الله عنه. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «الأوقاف» تحتفل بذكرى انتصارات العاشر من رمضان في مسجد الحسين غدا قناة «الناس» تنقل شعائر صلاتي العشاء والتراويح من مسجد الإمام الحسين بث مباشر.. «الحياة» تنقل شعائر صلاتي العشاء والتراويح من مسجد الحسين إمام مسجد الحسين: شهر رمضان أعظم وقت لقراءة القرآن «هينور حياتك» إمام مسجد الحسين: الوضوء ينقي المسلم من الذنوب والخطايا (فيديو) بث مباشر.. قناة الناس تنقل صلاتي العشاء والتراويح من مسجد الإمام الحسين مسجد الحسين الناس بقلم محمد عزالدين