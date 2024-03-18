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بث مباشر.. قناة الناس تنقل صلاتي العشاء والتراويح من مسجد الإمام الحسين

كتب:

محمد عزالدين
07:43 م | الإثنين 18 مارس 2024
مسجد الحسين

مسجد الحسين

تنقل قناة الناس، بثا مباشرا لشعائر صلاتي العشاء والتراويح من مسجد الإمام الحسين، رضي الله عنه.

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بث مباشر.. قناة الناس تنقل صلاتي العشاء والتراويح من مسجد الإمام الحسين
بقلم محمد عزالدين