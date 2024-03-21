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دراما المتحدة

ضبط عاطل بتهمة إيهام المواطنين على العلاج بالسحر والدجل في القاهرة

كتب:

محمد بركات
12:06 م | الخميس 21 مارس 2024
ضبط متهم

ضبط متهم

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، أنّ عاطلا له معلومات جنائية، متهم بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال مزاولة أعمال الدجل والشعوذة والسحر وإيهامهم بقدرته على العلاج الروحاني مقابل مبالغ مالية، متخذا من إحدى الشقق المستأجرة بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي، كما تم الترويج للنشاط عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته «هاتفين محمول، وفلاش ميموري»، وبفحصهما فنيا تبين احتوائهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، واتخذت الإجراءات القانونية.

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بقلم محمد بركات