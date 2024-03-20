ضبط عامل بشركة تسوق إلكتروني اختلس 185 ألف جنيه

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من ضبط موظف سابق بإحدى شركات التسويق الإلكتروني، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة، لاستغلال طبيعة عمله بالشركة في الدلوف على النظام الإلكتروني لها، وتمكن من معرفة العملاء راغبي استرجاع المنتجات السابق استلامها من الشركة والتوجه للعملاء، واستلام تلك المنتجات منتحلاً صفة مندوب الشركة، ما مكنه من الاستيلاء على بعض منتجات الشركة والتي بلغت قيمتها المالية 185 ألف جنيه وبيعها والاستيلاء على قيمتها لنفسه دون وجه حق.

وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبطه وبحوزته بعض المنتجات المستولى عليها، وأقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وتصرفه في جزء من متحصلات نشاطه بالبيع.