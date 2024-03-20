تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 750 ألف قطعة ألعاب نارية بحوزة شخصين في القاهرة، وجرى ضبطهما على النحو التالي:

- ضبط تاجر ألعاب أطفال حال تواجده بدائرة قسم شرطة الزاوية، وعُثر بحوزته على عدد 600 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأنواع والأحجام.

- ضبط تاجر ألعاب نارية حال تواجده بدائرة قسم شرطة الجمالية، وعُثر بحوزته على عدد 150 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأنواع والأحجام .تم إتخاذ الإجراءات القانونية.