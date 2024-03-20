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دراما المتحدة

ضبط 750 ألف قطعة ألعاب نارية بحوزة شخصين في القاهرة

كتب:

محمد بركات
01:03 م | الأربعاء 20 مارس 2024
ألعاب نارية

ألعاب نارية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 750 ألف قطعة ألعاب نارية بحوزة شخصين في القاهرة، وجرى ضبطهما على النحو التالي:

- ضبط تاجر ألعاب أطفال حال تواجده بدائرة قسم شرطة الزاوية، وعُثر بحوزته على عدد 600 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأنواع والأحجام.

- ضبط تاجر ألعاب نارية حال تواجده بدائرة قسم شرطة الجمالية، وعُثر بحوزته على عدد 150 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأنواع والأحجام .تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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