ضبط 750 ألف قطعة ألعاب نارية بحوزة شخصين في القاهرة
كتب:
محمد بركات
01:03 م | الأربعاء 20 مارس 2024
ألعاب نارية
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 750 ألف قطعة ألعاب نارية بحوزة شخصين في القاهرة، وجرى ضبطهما على النحو التالي:
- ضبط تاجر ألعاب أطفال حال تواجده بدائرة قسم شرطة الزاوية، وعُثر بحوزته على عدد 600 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأنواع والأحجام.
- ضبط تاجر ألعاب نارية حال تواجده بدائرة قسم شرطة الجمالية، وعُثر بحوزته على عدد 150 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأنواع والأحجام .تم إتخاذ الإجراءات القانونية.