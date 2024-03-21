وزيرة التخطيط تشكر الرئيس السيسي لتقديره الشديد لدور المرأة ومكانتها

شكرت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، على الجهود المبذولة في مجال حقوق المرأة المصرية، قائلة: «أريد أن أشكر حضرتك بصفتي أم وأستاذة جامعية عشت فترة طويلة جدًا من حياتي وسط الشباب وربنا أكرمني بذلك».

وأضافت السعيد، في كلمتها باحتفالية يوم المرأة المصرية، التي يحضرها الرئيس السيسي وتنقلها قناة «إكسترا نيوز»، «أشكر حضرتك على الخطاب الرئاسي والرسائل المجتمعية اللي في كل مناسبة حضرتك تؤكد فيها على الاحترام الشديد للمرأة، وتقديرك الشديد لدور المرأة ومكانتها ولدورها سواء في البيت أو في العمل وأهم شيء لتقديرك لكفائتها».

وتابعت بأن منظومة القيم التي يترسيها الرئيس أهم منظومة نحتاجها، فمنظومة القيم الخاصة باحترام المرأة، ووضعها في المجتمع أهم منظومة نحتاجها لبناتنا وأولادنا، مضيفة: «يكفي أنّك من أطلقت على السيدة المصرية عظيمات مصر.. أشكر حضرتك».