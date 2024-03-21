رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

وزيرة التخطيط تشكر الرئيس السيسي لتقديره الشديد لدور المرأة ومكانتها

كتب:

شريف سليمان
12:34 م | الخميس 21 مارس 2024
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية

الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية

شكرت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، على الجهود المبذولة في مجال حقوق المرأة المصرية، قائلة: «أريد أن أشكر حضرتك بصفتي أم وأستاذة جامعية عشت فترة طويلة جدًا من حياتي وسط الشباب وربنا أكرمني بذلك».

وأضافت السعيد، في كلمتها باحتفالية يوم المرأة المصرية، التي يحضرها الرئيس السيسي وتنقلها قناة «إكسترا نيوز»، «أشكر حضرتك على الخطاب الرئاسي والرسائل المجتمعية اللي في كل مناسبة حضرتك تؤكد فيها على الاحترام الشديد للمرأة، وتقديرك الشديد لدور المرأة ومكانتها ولدورها سواء في البيت أو في العمل وأهم شيء لتقديرك لكفائتها».

وتابعت بأن منظومة القيم التي يترسيها الرئيس أهم منظومة نحتاجها، فمنظومة القيم الخاصة باحترام المرأة، ووضعها في المجتمع أهم منظومة نحتاجها لبناتنا وأولادنا، مضيفة: «يكفي أنّك من أطلقت على السيدة المصرية عظيمات مصر.. أشكر حضرتك».

اقرأ المزيد:

وزيرة التخطيط: ‎مجمع التحرير سيكون أحد أفخم الفنادق في مصر بنهاية 2025

وزيرة التخطيط تشهد تخريج 300 متدربة في مشروع مشاركة المرأة في الحياة

محافظ المنيا يستقبل مساعد وزيرة التخطيط لبحث سبل التعاون المشترك

تفاصيل جلسة الحوار الاقتصادي حول «بدائل تمويل التنمية» بمشاركة وزيرة التخطيط

وزيرة التخطيط تشارك في احتفالية إطلاق مساعدة جهاز الدولة الذكي «كيمت»

وزيرة التخطيط: تمثيل المرأة في الحكومة المصرية بأعلى مستوى على الإطلاق بنسبة 26%
بقلم شريف سليمان