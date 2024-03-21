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دراما المتحدة

السيسي يكرم عددا من الأمهات المثاليات في احتفالية يوم المرأة المصرية

كتب:

شريف سليمان
01:41 م | الخميس 21 مارس 2024
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، نماذج مشرفة من السيدات والأمهات المثاليات، في حفل يوم المرأة المصرية، إذ منحهن وسام الكمال من الطبقة الثانية، وهن: 

الأم المثالية الأولى على مستوى الجمهورية، أنيسة فريد منصور متولي من محافظة الدقهلية.

الأم المثالية الثانية على مستوى الجمهورية، وفاء أحمد محمد علي من محافظة كفر الشيخ.

الأم المثالية الثالثة على مستوى الجمهورية، تيسير محمود محمد من مرسى مطروح.

الأم الرابعة على مستوى الجمهورية، أميمة طلعت علي من المنوفية.

وكرم الرئيس الأم المثالية شهيرة راضي محمد عمر من مرسى مطروح، والأم المثالية من ذوي الهمم شادية عبدالحكيم يوسف من محافظة الغربية.

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