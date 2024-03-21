«المالية»: زيادة مخصصات الأجور 573 مليار جنيه لاستيعاب حزمة الزيادات 

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، تقريرًا بجهود هيكلة أجور العاملين بالدولة خلال الست سنوات الماضية، مؤكدًا التزام الدولة باستكمال ما بدأناه منذ موازنة العام المالي 2019-2020 في مسار تحسين أجور العاملين في الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، في ظل التأثيرات السلبية للأزمات العالمية، والاستفادة من قاعدة بيانات ومنحنى الأجور بمنظومة «البيرول» في استهداف الفئات الأكثر استحقاقًا لتحسين أوضاعهم المالية.

زيادة مخصصات الأجور

أضاف الوزير، أنّه سيتم زيادة مخصصات الأجور في موازنة العام المالي المقبل إلى 573 مليار جنيه لاستيعاب الحزمة الأخيرة للزيادات التي بدأ تنفيذها من شهر مارس، مقارنة بمخصصات 470 مليار جنيه في الموازنة الحالية للعام المالي 2023-2024 ارتفاعًا من مخصصات 271 مليار جنيه في العام المالي 2018-2019 لافتًا إلى رفع حد الإعفاء الضريبي من 13.5 ألف جنيه في عام 2018 إلى 60 ألف جنيه في الحزمة الأخيرة عام 2024.

أجور العاملين في الدولة

أشار الوزير، إلى أنّ أجور العاملين بالدولة شهدت نقلة نوعية خلال الست سنوات الماضية ونعمل على تحسينها باستمرار، حيث تمت زيادة الحد الأدنى للأجور 5 أضعاف من 1200 جنيه في عام 2018 إلى 6 آلاف جنيه في الحزمة الأخيرة عام 2024، مع رفع الحد الأدنى للدرجات الوظيفية ليصل إلى 12 ألف جنيه للدرجة الممتازة في الحزمة الأخيرة عام 2024.

وأوضحت أنّه تمت زيادة علاوات الموظفين المخاطبين بالخدمة المدنية من 7% في 2018 إلى 10% والعاملين غير المخاطبين من 10 إلى 15% ووضع حد أدنى لها وصل إلى 150 جنيهًا في الحزمة الأخيرة عام 2024 وتم بدء إقرار حافز إضافي 150 جنيهًا في عام 2019 وزيادته سنويًا ليصل مجموعه إلى ما يتراوح من 1450 جنيهًا إلى 2725 جنيهًا وفقًا للدرجة الوظيفية في الحزمة الأخيرة عام 2024، وتم إقرار 300 جنيه علاوة غلاء معيشة في عام 2022 وزيادتها إلى 600 جنيه في عام 2023، كمبلغ إضافي خلال السنتين الماليتين 2022-2023، و2023-2024 لتخفيف آثار الموجة التضخمية.

حد أدنى 1000 جنيه للزيادات السنوية

أكد الوزير، وضع حد أدنى 1000 جنيه للزيادات السنوية في أجور العاملين بدءًا من عام 2023 وزيادته لما يتراوح من ألف إلى 1200 جنيه وفقًا للدرجة الوظيفية في الحزمة الأخيرة عام 2024، التي تضمنت أيضًا إقرار زيادات إضافية للمعلمين والأطباء والتمريض وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات؛ تأكيدًا لالتزام الدولة بالنهوض بقطاعي الصحة والتعليم.