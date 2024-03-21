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دراما المتحدة

السيسي: المرأة محور أساسي لأمن واستقرار المجتمع والوطن

كتب:

يارا أشرف
02:07 م | الخميس 21 مارس 2024
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشعب المصري بمناسبة شهر رمضان الكريم، قائلا: «كل عام وأنتم طيبين جميعا، أدام الله علينا وعلى الأمة بالخير واليمن والبركات».

وأضاف الرئيس خلال كلمته في احتفالية يوم المرأة المصرية: «نحتفل اليوم بتقليد سنوي متجدد لسيدات مصر العظيمات»، موجّها تحية إجلال وتعظيم لكل إمراة مصرية تسجل كل يوم في مختلف المجالات والميادين أسمى معاني العطاء والصبر والتضحية والكفاح ساعية بكل إخلاص وجهد للحفاظ على أسرتها ووطنها.

وتابع أنّ المرأة المصرية تظل دائما محورا أساسيا لأمن واستقرار المجتمع والوطن ومصد إلهام لا ينقطع عطاءه.

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