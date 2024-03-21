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دراما المتحدة

وزير التعليم يهنئ معلمات مصر بعيد الأم: تحية وتقدير لكل أم مصرية

كتب:

أميرة فكري
03:05 م | الخميس 21 مارس 2024
وزير التربية والتعليم

وزير التربية والتعليم

هنأ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، معلمات مصر بعيد الأم، قائلا: «خالص التحية والتقدير والعرفان لكل أم مصرية، فأنتن نبع الرحمة والعطاء ورمز الإرادة والتضحية».

وقال وزير التربية والتعليم: «أتوجه في هذه المناسبة بالتحية والتقدير لمعلمات مصر اللاتي يضربن أروع الأمثلة في الإخلاص والتفاني من أجل نشر العلم وإنارة العقول وغرس القيم في أبنائنا الطلاب، كل عام وأنتن بخير وأدام الله عليكن الصحة والسعادة».   

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