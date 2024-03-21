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دراما المتحدة

السيسي: لا نقلق من الأزمات الخارجية.. ومصر ستشهد تحسنا كبيرا في الاقتصاد

كتب:

منة شبانة
03:18 م | الخميس 21 مارس 2024
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ التحسن في الأحوال الاقتصادية سيكون أفضل كثيرا عما مضى، مؤكّدا أنَّه يجب عدم الخوف مما يحدث في الجوار، مواصلا: «نحن نراعي ربنا في التعامل مع هذه القضايا».

وأكّد السيسي، خلال كلمته في احتفالية المرأة المصرية أنَّ هناك اهتمام كبير بالداخل المصري موجها الآباء والأمهات بالاهتمام بأطفالهم، مشيرًا إلى أن لا شيء يحدث بالتمني.

وأوضح رئيس الجمهورية أنَّ البرامج التنفيذية للدولة الخاصة بالإعلام والمفكرين والمثقفين والأسر والمساجد والكنائس جميعها تستهدف المحافظة على مصر، موضحًا: «يجب ألا نقلق من الأزمات الخارجية، فنحن نطفئ الحرائق ولا نشعلها».

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بقلم منة شبانة