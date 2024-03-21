السيسي: لا نقلق من الأزمات الخارجية.. ومصر ستشهد تحسنا كبيرا في الاقتصاد

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ التحسن في الأحوال الاقتصادية سيكون أفضل كثيرا عما مضى، مؤكّدا أنَّه يجب عدم الخوف مما يحدث في الجوار، مواصلا: «نحن نراعي ربنا في التعامل مع هذه القضايا».

وأكّد السيسي، خلال كلمته في احتفالية المرأة المصرية أنَّ هناك اهتمام كبير بالداخل المصري موجها الآباء والأمهات بالاهتمام بأطفالهم، مشيرًا إلى أن لا شيء يحدث بالتمني.

وأوضح رئيس الجمهورية أنَّ البرامج التنفيذية للدولة الخاصة بالإعلام والمفكرين والمثقفين والأسر والمساجد والكنائس جميعها تستهدف المحافظة على مصر، موضحًا: «يجب ألا نقلق من الأزمات الخارجية، فنحن نطفئ الحرائق ولا نشعلها».