السيسي: المرأة أساس المنزل.. والله أمرنا باحترامها وتقديرها

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال كلمة ألقاها في احتفالية يوم المرأة المصرية، إن: «الله عز وجل أمرنا باحترام المرأة وتقديرها، والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى بمراعاتها»، مؤكدا حرصه على عدم ترك المرأة وحدها.

وأضاف الرئيس السيسي: «السيدة أساس المنزل، وهي من تتحمل كل المسؤوليات، وعندما تحدث مشكلات في البيت يكن الحمل على عاتقها، وروحوا محاكم الأحوال الشخصية عشان تتأكدوا من كلامي، ويجب أن يكون هناك إنصاف في شخصيتنا».

وتابع الرئيس: «يجب أن لا نكن شخصيات لا تبالي أو تقدر ما تقوم بهن المرأة، سواء كانت أمنا أو أختنا أو زوجتنا أو غيرهم».