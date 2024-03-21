السيسي: الفترة الصعبة عدت.. والدولة مستعدة للتدخل لإحداث التوازن في السوق

علّق الرئيس عبدالفتاح السيسي على الموقف الداخلي، قائلا: «بفضل الله سبحانه وتعالى، إحنا في وضع أحسن كتير والأمور تحسنت وهتتحسن بفضل الله أكتر من كدة بالجهد والخطة المعمولة لتجاوز الأزمة».

وأضاف السيسي في احتفالية يوم المرأة المصرية: «ربنا بيساعد اللي بيساعد نفسه، والحمد لله إننا أحسن ومستمرين، وعلى الحكومة السماح للقطاع الخاص بالمشاركة».

وتابع: «الفترة الماضية كانت صعبة بس تجاوزناها، وحققنا الاستقرار في كل شيء في استقرار في كل شيء، ويمكن للحكومة مواجهة الاحتكار في الأسواق من خلال شراء السلع بقيمة تتراوح بين 2 و3 مليارات جنيه، لأنه مؤسسات الدولة عليها التدخل من أجل تحقيق التوازن في السوق».