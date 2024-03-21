السيسي لـ صفاء أبو السعود خلال حفل المرأة المصرية: «مليتي الدنيا بهجة»

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، التحية والتقدير للإعلامية صفاء أبو السعود: «كل سنة وأنت طيبة وبخير، وسعداء بوجودك معانا، ولازم تعملي حاجة عظيمة وأنا هبقى معاكي، مش عارف إيه بالظبط بس أنت ملأتي الدنيا زمان بهجة».

وردت الإعلامية صفاء أبو السعود خلال كلمتها باحتفالية يوم المرأة المصرية على الرئيس السيسي: «أنا إن شاء الله هفرحكم بأهلا بالعيد، وإن شاء الله هتشوفوا مفاجأة».

ورد السيسي: «أنا بتكلم في أكتر من كده، أنا بتكلم في مسار، يعني نحط مسار لفكرة تضيف لمجتمعنا».

وتستجيب «أبو السعود»: «بعمل حاجات مع الشباب والرياضة والطلائع، وهتشوف مفاجأة للنشء قريبا زي ما حضرتك بتقول»، موجهة التحية والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي.