انطلاق فعاليات اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة

انطلفت فعاليات اجتماع وزراء الخارجية في القاهرة؛ لبحث جهود وقف الحرب الإسرائيلية ضد غزة، وحتمية تحقيق وقف إطلاق النار، والنفاذ الكامل للمساعدات.

وكتب السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجي، في تغريدة له عبر موقع «أكس» توتير سابقا: «يُعقَد الآن اجتماع يضم وزراء خارجية مصر والسعودية وقطر والأردن، ووزيرة الدولة الإماراتية للتعاون الدولي، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، لبحث جهود وقف الحرب الإسرائيلية ضد غزة، وحتمية تحقيق وقف إطلاق النار، والنفاذ الكامل للمساعدات».