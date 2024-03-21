انطلاق فعاليات اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة
كتب:
ماريان سعيد
03:21 م | الخميس 21 مارس 2024
جانب من اجتماع وزراء الخارجية
انطلفت فعاليات اجتماع وزراء الخارجية في القاهرة؛ لبحث جهود وقف الحرب الإسرائيلية ضد غزة، وحتمية تحقيق وقف إطلاق النار، والنفاذ الكامل للمساعدات.
وكتب السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجي، في تغريدة له عبر موقع «أكس» توتير سابقا: «يُعقَد الآن اجتماع يضم وزراء خارجية مصر والسعودية وقطر والأردن، ووزيرة الدولة الإماراتية للتعاون الدولي، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، لبحث جهود وقف الحرب الإسرائيلية ضد غزة، وحتمية تحقيق وقف إطلاق النار، والنفاذ الكامل للمساعدات».