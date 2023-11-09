وزراء الخارجية العرب: نرفض إعادة احتلال إسرائيل لقطاع غزة

أعلن وزراء الخارجية العرب عن إدانة الاحتلال الإسرائيلي وعدوانه على قطاع غزة والدعوة إلى محاسبته على جرائمه ضد الشعب الفلسطيني، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، منذ قليل.

وأكد وزراء الخارجية العرب على رفض إعادة احتلال إسرائيل لقطاع غزة ولأية أراض فلسطينية أخرى، وأية ترتيبات أمنية أو عسكرية أو سياسية دولية ما بعد انتهاء الحرب تستبعد سيطرة وحكم السلطة الفلسطينية.

كما دعا وزراء الخارجية العرب للوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة.