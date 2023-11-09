وزراء الخارجية العرب: نرفض إعادة احتلال إسرائيل لقطاع غزة
كتب:
منتصر سليمان
05:04 م | الخميس 09 نوفمبر 2023
قطاع غزة
أعلن وزراء الخارجية العرب عن إدانة الاحتلال الإسرائيلي وعدوانه على قطاع غزة والدعوة إلى محاسبته على جرائمه ضد الشعب الفلسطيني، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، منذ قليل.
وأكد وزراء الخارجية العرب على رفض إعادة احتلال إسرائيل لقطاع غزة ولأية أراض فلسطينية أخرى، وأية ترتيبات أمنية أو عسكرية أو سياسية دولية ما بعد انتهاء الحرب تستبعد سيطرة وحكم السلطة الفلسطينية.
كما دعا وزراء الخارجية العرب للوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة.