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عاجل.. وزراء الخارجية العرب يبدأون اجتماع التحضير لقمة الرياض الطارئة

كتب:

محمد حسن عامر
01:49 م | الخميس 09 نوفمبر 2023
الأوضاع في قطاع غزة

الأوضاع في قطاع غزة

بدأ وزراء الخارجية العرب، اليوم، اجتماعهم للإعداد والتحضير للدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، والمقرر عقدها السبت المقبل في الرياض، بناء على طلب فلسطين والسعودية، وفق بيان لجامعة الدول العربية.

ويبحث الاجتماع الذي يعقد برئاسة وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان ومشاركة وفود وزارية من الدول العربية والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، سبل وقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

تحضيرات لمشروع قرار

وقال السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، في تصريح، إنّ الاجتماع مخصص لتحضير مشروع القرار الذي سيعرض على القادة العرب المتعلق بالبند الوحيد على جدول الأعمال، وهو العدوان الإسرائيلي على غزة.

وأضاف زكي، أنّ مشروع القرار الذي سيصدر في ختام القمة سيعبر عن الموقف العربي الجماعي من الحرب الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني، وكيفية التحرك العربي على الساحة الدولية لوقف العدوان، ودعم فلسطين وشعبها، وإدانة الاحتلال الإسرائيلي ومحاسبته على جرائمه.

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