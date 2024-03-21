قنصل اليونان بالإسكندرية: مصر بوابتنا للتواصل مع الدول الإفريقية

أكد القنصل العام لليونان بالإسكندرية، يوانيس بيراجاكيس، أن العلاقات المصرية اليونانية علاقة صداقة وشراكة منذ سنوات، فمن الممكن أن نقول إن بين البلدين تجربة تاريخية مشتركة، مشيرا إلى أن مصر تعد بوابة اليونان للتواصل مع الدول الإفريقية.

وأضاف قنصل اليونان خلال زيارته اليوم إلى الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة وحضور أحمد الوكيل، أن مصر واليونان تجمعهما علاقات ثنائية متبادلة على مختلف الأصعدة والمجالات، ونرغب في مزيد من توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين.

ارتفاع التبادل التجاري بين مصر واليونان

وأشار إلى أن التبادل التجاري بين مصر واليونان شهد ارتفاعا في السنوات الماضية، ما يعزز من أهمية العمل سويًا لزيادة تللك النسبة، إضافة إلى توسيع حجم الاستثمارات اليونانية في مصر.

مصر جاذبة للاستثمارات الأجنبية

من جهته أكد أحمد الوكيل رئيس غرفة الإسكندرية أن محافظة الإسكندرية تمتلك أكبر ميناء بحري للتصدير، مشيراً إلى أن مصر تمتلك العديد من اتفاقيات التجارة الحرة التي من الممكن الاستفادة منها لتعزيز التبادل التجاري وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.

وفي ختام اللقاء اتفق الطرفان على عقد مزيد من اللقاءات خاصة بين مجتمع الأعمال السكندري واليوناني، لمناقشة آليات تعزيز التبادل التجارية والبدء في خطوات فعالة.